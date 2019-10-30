وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

صحيفة الخليج الالكترونية كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن عدد من الفرص الوظيفية للعمل بمدينة الرياض. وأوضح أن الوظائف للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد. وأكد أن التقديم متاح الآن، ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل وشروط من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا . انشر الخبر :

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