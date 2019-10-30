تقنية الزلفي والفوزان لخدمة المجتمع يوقعان مذكرة تفاهم

صحيفة الخليج الإلكترونية

وقعت كلية التقنية بمحافظة الزلفي مع الفوزان لخدمة المجتمع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بينهما في خدمة المجتمع بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وتنص مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بمقر الكلية التقنية على دعم تدريب أبناء محافظة الزلفي في العديد من التخصصات الفنية والإدارية على أن تكون أولوية الدعم للمستفيدين من خدمات جمعية ( إنسان ) لرعاية الأيتام فرع المحافظة وجمعية البر الخيرية لمن هم فوق 15 عاماً بنين ، وقع مذكرة التفاهم من جانب كلية التقنية عميدها المهندس سعود الحربي فيما وقعها من جانب الفوزان لخدمة المجتمع الاستاذ سليمان بن عبدالله العضيب.

بعد ذلك جرى مناقشة آلية العمل وتنفيذ المذكرة والخطة الزمنية وآلية المتابعة، وتحديد الأدوار بمشاركة مسؤول مكتب خدمة المجتمع بالكلية الأستاذ دخيل المنصور ، بدوره أعرب عميد كلية التقنية المهندس سعود الحربي عن شكره وامتنانه للفوزان على هذه البادرة الطيبة قائلا أن هذا ليس بمستغرباً على أسرة عرفت بالمبادرات والأعمال الخيرية والتطوعية والمجتمعية سواء بالمحافظة أو على مستوى المملكة سائلا المولى أن يبارك لهم في اعمالهم وان يخلف عليهم فيما أنفقوا وأن ينفع بها أبناء محافظة الزلفي.