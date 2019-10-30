مركز طب الأسنان التخصصي: الخطوات الصحيحه لغسيل الايدي.. واسبوع مكافحة العدوى

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج -الاخصائي طلال هيال العنزي : قام مركز طب الأسنان التخصصي، و أحد مكونات التجمع الصحي الثاني بالرياض بتفعيل الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى وغسيل الأيدي بالطريقة الصحيحه.

وقد أقيم الاحتفال على مدار يومين كاملة، حيث شهدت فعاليات اليوم الأول تفعيل عيادة التثقيف داخل المركز وشرح الطريقة الصحيحة لغسيل الايدي على النحو التالي

خطوات غسل اليدين.

تبليل اليدين بالماء جيداً ، إحضار الصابون المراد استخدامه سواء كان سائلاً أم على شكل لوح ، فرك الصابون في الأيدي بقوة ، فرك باطن اليد اليمنى بباطن اليسرى، وتدليكهما بالرغوة الناتجة ، وضع باطن اليد اليمنى على ظهر اليسرى، مع تداخل الأصابع، وفركهما جيداً لعدة مرات، وعكس العملية أي اليسرى على اليمنى ، إعادة باطن اليد اليمنى في وجه باطن اليسرى، وفركهما مع تداخل الأصابع العشرة ، ضم أصابع اليد اليمنى إلى بعضها، وفرك ظهرها بباطن اليسرى، وتكرار العكس ، دعك الأصبع الإبهام الأيمن بشكل دائري، والتكرار للأيسر ، فرك باطن اليد اليسرى برؤوس أصابع اليمنى بشكل دائري، وتكرار العكس فرك أسفل الساعد والمعصم بالصابون جيداً ، فرك باطن اليدين ببعضهما مرّةً أخرى لمدة لا تقل عن ثلاثين ثانية ، شطف اليدين باستخدام الماء البارد ، تجفيف اليدين بجهاز التجفيف أو المناديل الورق ، إغلاق مصدر المياه باستخدام منديل ، للحفاظ على نظافة اليدين .

كما تم شرح مفهوم غسل اليدين وهو مفهوم يدل على تنظيف اليدين باستخدام الماء والصابون لتخليصهما من الأوساخ العالقة بهما كالغبار، والتراب، والكائنات الحية التي تسبب الإصابة بالكثير من الأمراض كنزلات البرد، الأمر الذي جعل المتخصصين ينصحون بغسلهما جيداً وبشكل مستمر قبل إعداد الطعام وقبل تناوله، وبعد الخروج من المرحاض ، وقبل وبعد زيارة المريض.

واختتمت الفعالية باليوم الثاني حيث أقيمت بقاعة المحاضرات بالمركز محاضرات متنوعه عن مكافحة العدوى مسجلة بواقع 8 ساعات في هيئه التخصصات الصحية، تحت إشراف فريق مكافحة العدوى وفريق التعليم الطبي المستمر بالمركز وبرعاية سعادة مدير المركز وقيادات المركز الطبية والإدارية ، وتم تكريم جميع المشاركين المتحدثين وتوزيع جوائز على الأقسام المميزة.

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