“الرصيص” تتفقد القطاع الصحي بالزلفي

صحيفة الخليج الالكترونية

قام سعادة مساعد المدير العام للصحة العامة د. أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص بزيارة تفقدية للقطاع الصحي في محافظة الزلفي..

وقد بدأت الزيارة بلقاء مع مدير مستشفى الزلفي عبدالعزيز الفهد والمساعد للرعاية الصحية الأولية وفريقه الطبي والإداري وقد تم خلال اللقاء تباحث آخر المستجدات بالقطاع على صعيد القوى العاملة والبرامج المفعلة والمبادرات والأيام العالمية وكذلك معوقات دخول مراكز القطاع في برنامج الاعتماد ( سباهي) .. وبعد ذلك تم عقد اجتماع بمدراء المراكز الصحية بالمحافظة مع سعادة المساعد وذلك لإيمانها بأن مدراء المراكز هم اللبنة الأساسية في عمل المراكز وتقدمها وتم خلال الاجتماع تقديم بعض التوجيهات الجوهرية لمدراء المراكز من سعادة المساعد وتم الاستماع لبعض النقاط المطروحة من قبل مدراء المراكز..

ثم تلا ذلك زيارات للمراكز الصحية من قبل سعادة المساعد والفريق المرافق وتم خلال الزيارات التدشين الرسمي لحملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لهذا العام وذلك في مركز صحي الخالدية وكذلك تمت زيارة عيادة مكافحة التدخين وتم الاطلاع على آلية العمل فيها وأبدت الدكتورة أميرة سعادتها لما شاهدته في العيادة من أفكار ومبادرات نوعية ترفع من مستوى العمل في العيادة..

كما تم خلال الزيارة التدشين المبدئي لبرنامج وصفتي وكذلك تم الاطلاع على سير العمل في الملف الالكتروني في مركز صحي الفاروق..

وفي نهاية الزيارة قدم المساعد شكره وتقديره للجميع على ما لاحظته من عمل جميل ومنظم ووعدت بالدعم في القريب العاجل وتسديد النقص لتقديم الخدمات على أكمل وجه..

من جهته قدم مدير المستشفى شكره لسعادة المساعد ومرافقيه على هذه الزيارة المثمرة و الداعمة للجميع..