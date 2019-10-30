سقوط قتلى وجرحى حوثيين في كمين شرق صنعاء

صحيفة الخليج الالكترونية

سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بنيران الجيش اليمني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن جنود الجيش اليمني استدرجوا مجموعة من عناصر الميليشيات إلى كمين محكم غرب سلسلة جبال البياض في مديرية نهم.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن جنود الجيش الوطني اليمني “رصدوا تحركات الميليشيات الإرهابية منذ بدايتها وأطبقوا الحصار على المجموعة المتسللة فور وصولها إلى الكمين وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح وأسير”، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل حول أعداد القتلى والجرحى والأسرى.

Advertisements

وتسيطر قوات الشرعية اليمنية على غالبية أجزاء مديرية نهم، التي تتجاوز مساحتها 1841 كلم مربع، وهي أربعة أضعاف مساحة العاصمة. وتتميز مديرية نهم بسلاسل جبلية وعرة تطل مباشرة على العاصمة.

وتحاذي نهم مديرية أرحب، البوابة الشمالية للعاصمة (وتشكلان معاً ثلث محافظة صنعاء بأكملها). كما تحاذي نهم محافظتي مأرب والجوف (شمال شرقي صنعاء)، ومديرية بني حشيش، أولى مناطق صنعاء.

وبموقعها الاستراتيجي الهام، يرى مراقبون عسكريون أن استكمال تحرير نهم سيشِّل “معركة صنعاء الأخيرة” ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.