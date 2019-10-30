جروس يسعى لتدعيم دفاع «الراقي» بلاعب الإسماعيلي المصري

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن رغبة السويسري كريستيان جروس في ضم مدافع الإسماعيلي المصري مع باهر المحمدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتولى جروس تدريب الأهلي قبل أيام، خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعد فترة قصيرة تولى خلالها المهمة بشكل مؤقت السعودي صالح المحمدي.

وخسر جروس أولى مبارياته أمام الحزم بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Advertisements

وأشارت التقارير المصرية إلى ترحيب المدافع المصري بالانضمام لـ«الراقي»، خاصة بعدما توصل لاتفاق مع إدارة الأهلي حول تفاصيل عقده المالية، ويُنتظر حاليًا بدء المفاوضات بين الناديين للتوصل لاتفاق، إذ يطلب الأهلي ضم المحمدي بصيغة الإعارة لـ6 أشهر.

وجاءت تحركات إدارة الأهلي للتعاقد مع المدافع صاحب الـ23 عامًا بطلب مباشر من جروس الذي يعلم تمامًا قدرات اللاعب بعدما تابعه خلال تواجده في الدوري المصري الموسم الماضي حين كان مديرًا فنيًّا للزمالك.

يُذكر أن المحمدي ارتبط بعديد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفي، وقد حاولت أندية الأهلي والزمالك والهلال السعودي الحصول على خدماته لكن إدارة الإسماعيلي رفضت كل العروض، وما زالت الأندية الثلاثة تسعى لضم اللاعب وقد تُكرر محاولاتها في يناير أو الصيف القادم.