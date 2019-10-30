حمدالله يقود التشكيلة المثالية للجولة الثامنة لدوري المحترفين

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت الجولة الثامنة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عودة المغربي عبدالرزاق حمدالله للتألق بعد بدايته المتعثرة هذا الموسم، وذلك بتسجيله هدفين في شباك الهلال، وقيادة فريقه لتحقيق فوز ثمين.

ورغم فوز النصر، لا يزال الهلال متصدرًا لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة.

وتصدر حمدالله التشكيلة المثالية للجولة الثامنة، التي اختارها موقع «سوفا سكور» العالمي.

وشهدت التشكيلة المثالية غيابًا تامًا للاعبي الأهلي والهلال، فيما كان للشباب نصيب الأسد بمشاركة ثلاثة لاعبين، ويليه نادي التعاون بلاعبين.

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وجاء التشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي حارس فريق العدالة

خط الدفاع: محمد سالم «الشباب»، طلال العبسي «التعاون»، فيليب كيش «الاتفاق».

خط الوسط: نونيز «الفيحاء»، سعد بقير «أبها»، لوزينهو «الفيصلي»، سيبا «الشباب».

خط الهجوم: كريستيان جوانكا «الشباب»، عبدالرزاق حمدالله «النصر»، لياندر تاوامبا «التعاون».