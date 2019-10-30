إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن والحماية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي). وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الالكتروني لبوابة التوظيف (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي WWW.jobs.sa . انشر الخبر :

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