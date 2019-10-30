“عسير” أولياء أمور يشيدون بتجربة الطفولة المبكرة

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فافي الألمعي
استضافت مرحلة الطفولة المبكرة في الابتدائية الثانية للبنات بأبها ، التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، مساء أمس ، عددًا من أولياء أمور الطلاب والطالبات وذلك برعاية وتشريف من مدير عام التعليم سعد الجوني ، وعدد من منسوبي ومنسوبات التعليم .
وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات الإنشادية والعروض الوطنية، ومداخلات لأولياء الأمور أكدوا من خلالها أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وانعكاسها على بناء شخصيات الطلاب وتنمية مهاراتهم ، وإعدادهم لمراحل الحياة المختلفة .
عقب ذلك اطلع الزائرون على مرافق المدرسة واستقلالية الفصول ودورات المياة وبيئات التعلم ، وسط ثناء من قيادات الإدارة على جهود المدرسة ومنسوباتها بقيادة القائدة إيمان آل جازع
يذكر أن اللقاء يهدف إلى تعريف المجتمع بمرحلة الطفولة المبكرة ، وإشراك أولياء الأمور في سير المرحلة وصولا إلى تحقيق أهدافها .
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