مقتل 13 إرهابياً شمال سيناء

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن حدوث اشتباكات بين عناصر الشرطة ضد إرهابيين شمال سيناء مما أسفر عن مقتل 13 شخص منهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها عن وصولها لمعلومات تفيد بأن العناصر الإرهابية قد تبنوا منزلاً مهجورًا لهم قابعٌ داخل مزرعة بحي الحوص (شمال سيناء) حتى يمكنهم من تنفيذ العمليات العدائية حيث تم محاصرة المخبأ المشار إليه وتم إطلاق النار على المجموعة الإرهابية، وعُثِرَ بحوزتهم على بنادق آلية وخرطوش وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.

الجدير بالذكر أن حصيلة قتلى الإرهابيين وصلت حسب الأرقام الرسمية إلى أكثر من 750 شخصًا حتى الآن في المقابل قُتِل أكثر من 50 عسكريًا مصريًا منذ فبراير 2018.