11 مرشحاً لمقعد رئيس اتحاد كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:مسعد عبد الوهاب

كشف السؤال الأول في استبيان «الخليج الرياضي» بخصوص ترشيح رئيس اتحاد الكرة، رغبة الأغلبية في التغيير وإتاحة الفرصة لعناصر ووجوه جديدة، وذلك من خلال طرح 11 اسماً لشخصيات معروفة وذات مرجعيات مختلفة على صعيد اللعبة، ولكن لم يوجد بينها سوى 4 شخصيات فقط سبق لها أن شغلت هذا المقعد، بينما كانت هناك 7 أسماء حديثة العهد بالترشيح لتولي تلك المسؤولية، وقد ارتأينا تأخير نشر إجابة هذا السؤال للحلقة الأخيرة، لما سيترتب عليه من جدل ولما يخص منصب رئيس اتحاد كرة القدم من أهمية وتأثير في الحركة الرياضية، حيث إن هناك قناعة راسخة بأن هذا المقعد يعادل ضمنياً حقيبة وزارية.

وقبل عرض إجابات الجمهور عن هذا السؤال، نشير إلى أننا حددنا 50 صوتاً فأكثر لاعتماد اسم أي مرشح، وبناء عليه تم استبعاد كل الترشيحات التي لم تستوف هذا العدد، وذلك حتى لا يكون الترشيح من دون قاعدة مقنعة من حيث الكم، وبالإمكان ملاحظة أن اختيارات الجمهور حركتها ميول واتجاهات معينة بالنسبة إلى كل شخصية تم ترشيحها، فمع اشتراك الجميع في تنوع الخبرات والتجارب والمؤهلات، كان من السهولة بمكان ملاحظة رغبة البعض في العودة إلى مرحلة تولي الشيوخ لهذه المسؤولية لدعم المنصب بالنفوذ والقدرة على اتخاذ القرار، بينما كانت الاختيارات الباقية تحكمها اعتبارات معينة ترتبط بأصحابها مثل الكاريزما الشخصية أو الشهرة أو العلاقات الداخلية والخارجية.. وفي هذه الحلقة سنعرض أيضاً أجوبة السؤال الأخير الخاص بأمنيات الجمهور في الموسم الجديد، وقد كان بدوره مفتوحاً على العديد من الرغبات والأحلام، بغض النظر عن الإجابات السابقة في الاستبيان والتي تناولت إمكانية تحقيق هذه الأحلام والرغبات. وفيما يلي تفاصيل الحلقة الأخيرة:

السؤال الأول: من ترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الدورة المقبلة؟

الجمهور ينحاز إلى أصحاب النفوذ والشخصية والخبرة و«الكاريزما»

طرحت إجابات الجمهور عن السؤال الخاص بالترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الدورة المقبلة عدداً من الأسماء التي يراها الجمهور من المشاركين في الاستبيان، مؤهلة لقيادة دفة الاتحاد نحو تحقيق نقلة نوعية تحقق التطور المنشود لمنظومة كرة القدم، وتصدر الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس شركة نادي العين لكرة القدم الأسبق، ترشيحات الجمهور لتولي رئاسة اتحاد كرة القدم من واقع آراء شريحة قوامها 111 مشاركاً.

ويمكن تفسير هذا الترشيح بأن هناك نسبة كبيرة تفضل العودة لمرحلة وجود الشيوخ على رأس اتحاد الكرة، من أجل وجود شخصية قوية تحكم عملية صنع القرار وتمتلك سلطة تنفيذه، لاسيما أن أهم الإنجازات هو الوصول إلى نهائيات كأس العالم تحقق في ولاية سمو الشيخ حمدان بن زايد الذي تولى المسؤولية من 1984 إلى 1993.

كما رشحت شريحة ثانية قوامها 90 شخصاً، اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ويفهم من هذا الترشيح رغبة الجمهور في استعادة مرحلة الاستقرار التي شهدتها فترة ولايته كرئيس أسبق للاتحاد، علاوة على بصمته التي أسست ومهدت لإنجازات المنتخبين الأولمبي والأول بعد ذلك، ويلاحظ أن هذا الترشيح تجاوز كونه حالياً رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ولكننا تجاوبنا مع النسبة التي طالبت بوجوده في هذا المكان.

ودفعت شريحة ثالثة قوامها 87 مشاركاً باسم اللاعب الدولي السابق يوسف حسين السهلاوي، الذي سبقت له عضوية مجلس الإدارة ورئاسة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، والتجاوب بهذه الصورة ينسجم مع ما تردد سراً وعلانية بخصوص نيته الترشح للدورة المقبلة، وقيامه بجولات لدعم حظوظه، وربما يمثل هذا الطرح الجماهيري رغبة في الاستفادة من خبرات السهلاوي كمتمرس في اللعبة لاعباً وإدارياً.

ورشحت شريحة مكونة من 83 شخصاً، عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ودفعت هذه الشريحة على أساس خبرته ودرايته بالشأن الاحترافي ونجاحه في قيادة دفة العمل في الرابطة، من خلال خبراته الطويلة التي استقاها من عمله الإداري في الاحتراف منذ بداياته، واطلاعه على أهم التجارب العالمية الناجحة في المجال، ما دعا شريحة من الجمهور قوامها 76 شخصاً لترشحه والاستفادة من خبراته.

كما رشحت شريحة مكونة من 69 مشاركاً مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، للاستمرار في الرئاسة، ويلاحظ أنه لم يكشف حتى الآن بشكل رسمي عن رغبته في الاستمرار من عدمه، ويمكن قراءة هذا الترشيح على أنه رغبة من البعض في أن يكمل ابن غليطة ما بدأه، على الرغم من الانتقادات التي طاردت فريق العمل على فترات، والتي بلغت ذروتها مع تأزم العلاقة مع الهيئة العامة للرياضة، وإيقاف الدعم المالي المخصص للاتحاد، على خلفية عدم التزامه بإنهاء حالة ازدواجية المناصب لبعض أعضائه بالمخالفة لحكم المادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية التي تحظر ازدواجية المناصب، قبل أن يتم حل الأمور وإعادة المياه إلى مجاريها.

ومن المؤكد أن مشاركة المنتخب الوطني الحالية في تصفيات نهائيات وكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 بكل تداعياتها، ستلعب دورها في حسم ابن غليطة لموقفه بشأن الترشح.

كما تضمنت الأسماء التي رشحها الجمهور الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم يوسف السركال، بآراء شريحة قوامها 71 مشاركاً. وباستقراء الواقع يمكن تفسير ذلك على أن الدفع باسم السركال جاء على خلفية أن ولايته التي شهدت عدداً كبيراً من الإنجازات على صعيدي المنتخبين الأولمبي والأول، وأنه يتمتع بشبكة واسعة من العلاقات الدولية.

وبالكاريزما المونديالية رشحت شريحة قوامها 64 شخصاً الحكم الدولي علي بوجسيم للمنصب، وصاحبت الترشيح تعليقات من البعض بأنه لم يأخذ أي منصب يناسب إمكاناته وخبراته التي لم تكن فقط في مجال التحكيم، وأن الكاريزما والخبرات الدولية الكبيرة التي يتمتع بها تدعو للاستفادة منها في خدمة كرة الإمارات.

كما تضمنت الترشيحات أيضاً وبتباين طفيف في عدد الترشيحات، عدداً من الأسماء الأخرى البارزة شملت سامي القمزي، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وعبدالله النابودة الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، للاستفادة من خبراتهم الرياضية والإدارية المشهودة في العمل الرياضي عموماً، سواء على صعيد الأندية أو القطاعات التي عملوا بها خارج الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص.

Advertisements



السؤال ال 11: ما أمنياتك في الموسم الجديد؟

الحلم الأكبر.. تأهل المنتخب لنهائيات المونديال وكأس آسيا







فتح السؤال الِأخير المجال للمشاركين في للتعبيرعن طموحاتهم والتي تصدرتها أمنيات الجمهور للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتأهل لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تمثل الحلم الأكبر لجماهير الإمارات،وفيما يلي بعض ماجاء فيها :

أعرب فهد المنصوري، ومحمد العمري، من أبوظبي، وعبدالله الزعابي من دبي،ومن الشارقة كلّ من عدنان الحمادي وعبدالماجد الخير، وأمين حامد، وطارق الحوسني، وأحمد العقاد، وعبدالله الحوسني - وعادل محمد الحمادي عن أمانيهم بالحضور الجماهيري الكثيف ليملأ المدرجات عن آخرها لمؤازرة المنتخب في كل مبارياته بتصفيات المونديال وكأس آسيا وأن ينجح المنتخب في التأهل للنهائيات في البطولتين، وهى نفس الأماني لكل من عبدالله الشحي، وجعفر السيد، والشفيع أحمد، وأحمد الشحي من رأس الخيمة، وهادف العطار من عجمان.

ويتمنى يوسف بدوي من الفجيرة أن تفرز مسابقات الموسم الكروي الحالي مواهب جديدة، كما يأمل إبراهيم حمدان وبدر هزاع من أبوظبي ارتفاع مستوى المنافسات في الدوري ، كما يتمنى عبد الرسول البلوشي من دبي، نجاح المنتخب وفرق الإمارات المشاركة في البطولات الخارجية.

وأعرب محمد الشحي من رأس الخيمة عن أمنيته في توفير أجواء الاستقرار للمنتخب وفرق الأندية ، ويتمنى عبدالله علي رأس الخيمة، عودة نادي النصر من جديد ليقدم مستوى يليق بعراقته، واتفق معه في الأمنية هاشم البلوشي من دبي الذي يأمل منافسة نادي النصر على لقب الدوري، بينما يتمنى عبدالله حمد المعمري من دبي في وضع قيود على مشاركة المقيمين لتقنينها.

كما أعرب بدر طيب من رأس الخيمة، عن أمله في موسم قوي وزيادة عدد الأندية، بينما يأمل محمد محمود من الإمارة نفسها تغيير نظام مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومن رأس الخيمة يتمنى أحمد الزعابي، ونزار جبريل عودة الجماهير إلى المدرجات، بينما يتمنى على الطنيجي ،رأس الخيمة نجاح تجربة اللاعب المقيم لتسهم في ارتفاع المستوى الفني .

ويتمنى إبراهيم محمد جمعة من دبي، فوز نادي شباب الأهلي بلقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومن الإمارة نفسها يأمل جاسم بلال الوصول بالدوري الإماراتي إلى مستوى نظيره السعودي، فيما أمنية ناصر محي الدين من عجمان، أن يحسم الدوري في الجولة الأخيرة، وأنور عبدالله من عجمان بموسم استثنائي، ويتفق معه جمال محمد من دبي آملاً مشاهدة موسم قوي نظراً للانتدابات الكثيرة التي عززت بها فرق الأندية صفوفها، فيما يتمنى أحمد عمر من أبوظبي فوز نادي بني ياس ببطولة هذا الموسم.

ويأمل أحمد هشام - رأس الخيمة في انتهاء ظاهرة إقالة المدربين ليتحقق الاستقرار الفني للفرق، بينما يتمنى عبدالله مضوي - الشارقة، فوز نادي الشارقة بلقب الدوري الذي يحمله أو كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما يأمل صلاح حسنين من الشارقة فوز نادي الشارقة بجميع البطولات، بينما تمنى إبراهيم سالم من الشارقة أيضاً صحوة نادي الوصل وهى نفس الأمنية للشفيع أحمد من رأس الخيمة، أما محمد ناصر المقدادي من الشارقة فيتمنى فوز النصر بأي بطولة.

ويتمنى سعيد أبو دقن من الفجيرة، التحكيم الجيد لتوفير الحيادية الكاملة في المسابقات والحضور الجماهيري الكبير، ويتفق معه عثمان النقبي من الشارقة الذي كانت أمنيته النزاهة التحكيمية، فيما يتمنى عبدالله الزعابي من الشارقة ميلاد بطل جديد للدوري، ويأمل حميد اليماحي - الفجيرة أن تتحقق طموحات الكرة الإماراتية بالنسبة للمنتخب والفرق المشاركة في البطولات الخارجية، ومن الإمارة نفسها يتمنى أحمد درك موسماً حافلاً بالقوة والإثارة، ويأمل أحمد محمد الشحي من رأس الخيمة تخفيض أسعار تذاكر المباريات.

وجاءت أمنية مروان الجرمن من عجمان لافتة بما تحمله من قيمة نبيلة، حيث دعا لأن يكون اللعب في جميع المسابقات بروح متسامحة تنسجم مع عام التسامح، وهو الشعار الذي رفعته دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الحالي 2019.



قائمة الرؤساء السابقين لاتحاد كرة القدم



1971 - 1973: الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان

1973 - 1974 : غانم عبيد غباش

1974- 1976 : الشيخ مانع بن خليفة آل مكتوم

1976 - 1984 : سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

1984- 1993: سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

1993 - 2001 : سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

2001 - 2002 : سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

2004 - 2008 : يوسف السركال

2008 - 2011 : محمد خلفان الرميثي

2011 - 2016 : يوسف السركال

2020-2016 : مروان بن غليطة



إعادة هيكلة الأندية وترشيد المصروفات



جاءت أمنية المشارك أحمد فيصل من عجمان مختلفة عن بقية الأماني، حيث كتب قائلاً: "أتمنى إعادة هيكلة جميع نوادي الدولة وتقليل الهدر الحاصل في أموال الدولة".

وفي مشاركة أخرى كان اللافت في استمارة عبدالله غانم من عجمان، أنها جاءت مصحوبة بتعليق حيث لم يرشح أي اسم لرئاسة اتحاد كرة القدم في الدورة المقبلة، وكتب في استمارته متسائلاً: من هم المرشحون؟ مضيفاً: «الاتحاد الحالي لا يعمل بروح الفريق الواحد»، وفي إجابته عن السؤال الأخير للاستبيان الخاص بالأمنيات أعرب عن أمنيته بالتوفيق لجميع الفرق.