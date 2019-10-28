دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت خدمة البث الموسيقي سبوتيفاي عن نتائجها المالية للربع الثالث والتي أظهرت نمواً في العائدات الإجمالية28 % لتصل إلى 1.9 مليار دولار منها أرباح صافية 60 مليون دولار.

ويعتبر هذا الربع مميزاً في أداء الشركة من ناحية تحقيقها أرباح صافية مقارنة بخسائر بنفس الربع من العام الماضي، والأهم هو عدد مستخدميها النشطين والنمو فيها.

أفصحت الشركة عن تحقيقها نمو سنوي 30% في عدد المستخدمين ليصل عدد المشتركين بالحسابات المدفوعة إلى 113 مليون مستخدم. بشكل عام لدى الخدمة 248 مليون مشترك بزيادة 7% عن الربع السابق.

وتحافظ سبوتيفاي على معدل 45% ما بين الحسابات المدفوعة والمجانية، أي 45% من الحسابات المجانية هي حسابات مدفوعة، وهي من النسب المرتفعة في الخدمات المدفوعة والمدعومة بإعلانات.

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وخفضت سبوتيفاي في الربع الثالث إنفاقها من ناحية الترويج للمحتوى الحصري والتسويق والبحث والتطوير. وتتوقع أن تعود إلى مربع الخسائر في الربع المقبل لتكون خسائرها الصافية ما بين 34-145 مليون دولار.

يذكر أن أبرز منافس للخدمة هي آبل ولديها 60 مليون مشترك حسب أرقامها الرسمية الصيف الماضي، وبدأت سبوتيفاي توسّع محفظة منصتها من المحتوى لتشمل ليس فقط الموسيقى بل حتى البودكاست.

التدوينة سبوتيفاي تعود للأرباح وتصل إلى 113 مليون مشترك مدفوع ظهرت أولاً على عالم التقنية.