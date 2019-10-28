دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث Galaxy S10 يجلب ميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة في كاميرة السيلفي ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت العملاق الكوري في دفع تحديث جديد لبرمجيات هواتف Galaxy S10 لتقدم ميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة عن طريق كاميرة السيلفي.

تدفع العملاق الكوري بتحديث جديد لبرمجيات هواتف Galaxy S10 يقدم من سامسونج الآن لمستخدمي الهاتف في ألمانيا وسويسرا، والذي يأتي بمميزات أكثر لمستخدمي الهاتف.

ويأتي التحديث الجديد للبرمجيات بميزة رئيسية في تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة عبر الكاميرة الأمامية، كما يضيف التحديث ميزة Auto Hotspot عبر OTA، التي تقدم للمستخدمين تجربة سريعة في مشاركة الأخرين في الإتصال، والتسجيل عبر حساب Samsung واحد.

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كما يضيف التحديث الجديد بعض التحسينات في تقنية التعرف على البصمة، أيضاً تأتي البرمجيات الجديدة ببعض الأزرار الخاصة بالوسائط الإعلامية والأجهزة ، لدعم التحكم في الأجهزة المتصلة بالهاتف مثل أجهزة التلفاز على سبيل المثال، ومن المتوقع أن تقدم سامسونج تحديث البرمجيات الجديد في أسواق أخرى لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع تحديث Galaxy S10 يجلب ميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة في كاميرة السيلفي ظهر على التقنية بلا حدود.