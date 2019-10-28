دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في خطوة غريبة ومن شأنها زيادة معدلات تسجيل الدخول إلى الخدمة، أصبحت الآن انستجرام تجبر المستخدمين على الدخول بحساباتهم في حال أرادوا الإطلاع على المحتوى المنشور للعموم.

بالتالي من ليس لديه حساب لن يتمكن من متابعة الحسابات العامة وهذا سيضطرهم لإنشاء حسابات جديدة. وكذلك ستعمل الخطوة على زيادة معدل النشاط والتفاعل من خلال الدخول الإجباري.

سواء دخلت عبر الهاتف أو الحاسب إلى موقع انستجرام وبمجرد فتحك لأي صورة أو فيديو عام فإنه سيطلب منك إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

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مثل هكذا خطوات لم تكن لتتم لو استمر وجود مؤسسي انستجرام في إدارة الشركة، لكن بعد تخليهم عنها لحساب فيس بوك أصبحنا نرى ما اعتدنا عليه من إجبار المستخدمين على القيام بأمور مثل تسجيل الدخول أو فتح تطبيقات مستقلة لتنفيذ مهام بسيطة كاستعراض المحتوى العام.

لدى انستجرام حالياً أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، وهذا الإجراء سيرفع هذا الرقم بشكل ملحوظ لأن كل من يريد تصفح المحتوى سيصبح حساباً نشطاً كونه قام بتسجيل الدخول.

التدوينة انستجرام تجبر المستخدمين على تسجيل الدخول لعرض المحتوى العام ظهرت أولاً على عالم التقنية.