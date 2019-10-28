في خطوة غريبة ومن شأنها زيادة معدلات تسجيل الدخول إلى الخدمة، أصبحت الآن انستجرام تجبر المستخدمين على الدخول بحساباتهم في حال أرادوا الإطلاع على المحتوى المنشور للعموم.
بالتالي من ليس لديه حساب لن يتمكن من متابعة الحسابات العامة وهذا سيضطرهم لإنشاء حسابات جديدة. وكذلك ستعمل الخطوة على زيادة معدل النشاط والتفاعل من خلال الدخول الإجباري.
سواء دخلت عبر الهاتف أو الحاسب إلى موقع انستجرام وبمجرد فتحك لأي صورة أو فيديو عام فإنه سيطلب منك إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
مثل هكذا خطوات لم تكن لتتم لو استمر وجود مؤسسي انستجرام في إدارة الشركة، لكن بعد تخليهم عنها لحساب فيس بوك أصبحنا نرى ما اعتدنا عليه من إجبار المستخدمين على القيام بأمور مثل تسجيل الدخول أو فتح تطبيقات مستقلة لتنفيذ مهام بسيطة كاستعراض المحتوى العام.
لدى انستجرام حالياً أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، وهذا الإجراء سيرفع هذا الرقم بشكل ملحوظ لأن كل من يريد تصفح المحتوى سيصبح حساباً نشطاً كونه قام بتسجيل الدخول.
التدوينة انستجرام تجبر المستخدمين على تسجيل الدخول لعرض المحتوى العام ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر انستجرام تجبر المستخدمين على تسجيل الدخول لعرض المحتوى العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.