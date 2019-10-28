حل رئاسة الأركان المشتركة بالسودان واعتماد العمل بنظام هيئة الأركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقالت القوات المسلحة السودانية ، في بيان مساء اليوم ، إن هيئة الأركان تتشكل من الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان، الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد، الفريق الركن منور عثمان نقد منور نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة، الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب، الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات.
وفي ذات السياق، تم ترقية اللواء الركن عصام محمد حسن كرار لرتبة الفريق وتعيينه قائداً للقوات البرية، وترقية اللواء ملاح توجيهي ركن عصام الدين سعيد كوكو لرتبة الفريق وتعيينه قائداً للقوات الجوية، وتعيين اللواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة قائداً للقوات البحرية، وتعيين اللواء الركن عبد الخير عبد الله ناصر قائداً لقوات الدفاع الجوي.
وفي ذات الإطار، تمت إحالة الفريق طيار ركن محمد على محمد محمود، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، والفريق مهندس دكتور ركن عبد الرحمن يوسف على الفكي، واللواء حقوقي نجم الدين عثمان محمد عثمان، للتقاعد بالمعاش.
وقال العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة إن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم العمل بالقوات المسلحة والإجراءات الدورية، وفقاً لقوانين ولوائح القوات المسلحة.
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