شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الجزائرى: أمن المواطن ضمن أولويات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري اليوم الاثنين أن ضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته من أولويات الدولة الجزائرية.

وقال دحمون في تصريحات اليوم الاثنين إن ضمان أمن المواطن وسلامته وممتلكاته عبر كافة البلاد يعد من أولويات الدولة.

Advertisements

وأضاف أن نسبة التغطية الأمنية للأمن الوطني سترتفع في غضون السنتين القادمتين من 85 % إلى 100 % من خلال فتح مقرات جديدة للأمن في العديد من الولايات، موضحا أنه يتم التركيز في الوقت الحالي على الأحياء والمجمعات السكنية الجديدة.

وأشاد وزير الداخلية الجزائري بجهود الجيش وكافة أجهزة الأمن التي تعمل على ضمان أمن المواطن والبلاد.