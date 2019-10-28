الجيش الإسرائيلي يعتقل طفلا فلسطينيا في القدس المحتلة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، طفلا فلسطينيًا من حي الصوانة، وسط القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن قوات من الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الطفل أحمد عادل قضماني (16 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه، دون معرفة أسباب الاعتقال.

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وزادت في الآونة الأخيرة، وتيرة اعتقال إسرائيل للأطفال الفلسطينيين في مدينة القدس.

والأربعاء الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية طفلا لم يتجاوز عمره الـ 10 سنوات.

وحسب هيئة شؤون الإسرى والمحررين الفلسطينيين (حكومية) فإن المعتقلين الأطفال والقاصرين يبلغ عددهم قرابة 230 أسيرا، بعضهم محكوم بالسجن لسنوات طويلة وتفرض عليهم غرامات باهظة، ويضاف إليهم المعتقلين الأطفال الخاضعين للحبس المنزلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.