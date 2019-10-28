مطار بغداد: حركة الملاحة الجوية لن تتأثر بحظر التجوال

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، الإثنين، عدم تأثر حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي بحظر التجوال الذي سيبدأ سريانه منتصف الليل.



وقالت إدارة المطار، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، "إن حركة السفر والمسافرين في المطار تسير بصورة طبيعية ونظامية، ولا يوجد أي تأخير أو تأجيل لمواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة فيه".



وأضاف البيان "أن حظر التجوال، الذي سيفرض مساء الإثنين بحسب توجيهات قيادة عمليات بغداد، لم يوثرعلى تنقلات المسافرين وتجوالهم باتجاه المطار من خلال إبراز بطاقة السفر على جميع السيطرات (نقاط التفتيش) والتي ستسهل حركة ذهابهم باتجاه المطار".



وكان الجيش قد أعلن فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد بدءاً من منتصف ليل الإثنين (21:00 تغ) وحتى الساعة السادسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (03:00 تغ) حتى إشعارآخر.

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ويأتي هذا القرار في مسعى للسيطرة على احتجاجات شعبية واسعة مناهضة للحكومة.



ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ الجمعة قتل خلالها 81 قتيلاً في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران من جهة ثانية.



وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

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