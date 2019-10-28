اليمن.. جرحى الحرب يقطعون شارعاً رئيسياً في عدن

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

قطع متظاهرون غاضبون من جرحى الحرب، مساء الإثنين، أحد الشوارع الرئيسية بمحافظة عدن، جنوبي اليمن، احتجاجا على تأخير معاشاتهم، وتركهم دون علاج.

وافترش العشرات من الجرحى مع أهاليهم الشارع الرئيس بمدينة المعلا في عدن، ومنعوا سير المركبات في الشارع، الذي يعد من أقدم شوارع الجزيرة العربية والخليج، حسب مراسل الخليج 365.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها: "استكملوا علاج الجرحى في الداخل والخارج"، و"ترقيم جميع الجرحى واعتماد معاشات شهرية لهم"، و "حماية رواتب من تم توظيفهم سابقًا من الاستقطاعات غير القانونية والتوقيف"، و"فواتير علاج الجرحى دفعت من دمائهم الزكية".

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ودعا المتظاهرون الحكومة اليمنية من خلال بعض اللافتات أيضا، إلى الاهتمام بالجرحى المتواجدين في الهند، وعدم تركهم في المستشفيات عرضة للإهانات مع مرافقهيم.

وبحسب بعض الأهالي في أحاديث منفصلة مع مراسل الخليج 365، فإن معاشات الشهداء والجرحى متوقفة منذ 3 أشهر، مما سبب لهم الكثير من الأعباء النفسية والمعيشية.

ويتواجد المئات من جرحى الحرب في مصر والهند، ويعانون من ظروف صعبة جراء عدم استكمال علاج الكثير منهم أو تركهم دون معاشات ومصاريف لأشهر طويلة، حسب إفادة الأهالي لمراسل الخليج 365.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.