البرهان يجري تعديلات واسعة في قيادة الجيش السوداني‎

الخرطوم/ الخليج 365

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، تعديلات واسعة في قيادة الجيش.

جاء ذلك بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، اطلعت عليه وكالة الخليج 365.

وقال الحسن في بيانه: "أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القرارات تم بموجبها حل رئاسة الأركان المشتركة، واعتماد العمل بنظام هيئة الأركان".

وأوضح أن هيئة الأركان ستتشكل من الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن، رئيساً، والفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي حامد، مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل، نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد، والفريق الركن منور عثمان نقد منور، نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق، نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب، والفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي، نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات.

وأضاف الحسن أنه تم ترقية اللواء الركن عصام محمد حسن كرار لرتبة الفريق، وتعيينه قائداً للقوات البرية، وترقية اللواء ملاح توجيهي عصام الدين سعيد عبد الرحمن إلى رتبة الفريق وتعيينه قائدا للقوات الجوية

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كما تقرر تعيين اللواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة، قائداً للقوات البحرية، وتعيين اللواء الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام، قائداً لقوات الدفاع الجوي.

وأشار الحسن، إلى أنه تم إحالة الفريق طيار ركن، محمد على محمد محمود، والفريق بحري ركن، مجدي سيد عمر مرزوق، والفريق مهندس دكتور ركن، عبد الرحمن يوسف على الفكي، واللواء حقوقي، نجم الدين عثمان محمد عثمان للتقاعد.

ولفت إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تنظيم العمل بالقوات المسلحة والإجراءات الدورية الراتبة، وفقاً لقوانين ولوائح القوات المسلحة.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير (1989-2019) من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في السودان منذ 21 أغطسس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.