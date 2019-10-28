رئيس البرازيل يصل الرياض ثالث محطات جولته الخليجية

الرياض/ الخليج 365

وصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الإثنين، إلى الرياض، ثالث محطات جولته الخليجية.

وبدأ بولسونارو، جولته الخليجية السبت بزيارة الإمارات، قادته اليوم إلى كل من قطر ثم السعودية.

وكان في استقبال بولسونارو، لدى وصوله مطار الملك خالد بالرياض الأمير فيصل بن بدر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأشارت الوكالة إلى أن بولسونارو سيحضر منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونقلت عن سفير المملكة لدى البرازيل، علي بن عبد الله باهثيم، قوله إن "الزيارة تأتي بعد مرور أكثر من نصف قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

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وتأتي جولة رئيس البرازيل، بعد نحو عام من اقتراح بولسونارو نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس وسط رفض عربي وفلسطيني كبير ودعوات بالتراجع عن القرار.

وفي أكتوبر/تشرين أول 2018، تعهد بولسونارو بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، إذا ما فاز بانتخابات بلاده التي جرت في الشهر ذاته، وسط رفض عربي وفلسطيني كبير ودعوات بالتراجع عن القرار.

وفي مارس/آذار 2019، أعلنت البرازيل افتتاح مكتب تجاري في القدس، في خطوة تشير إلى تراجع بولسونارو عن نقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

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