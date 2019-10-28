- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
توعّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، باتخاذ الإجراءات النظامية ضد شاب قام بالاعتداء على أحد المهرجين وهو يقدم عروضاً في إحدى الساحات التابعة لمنطقة لفعاليات موسم الرياض.
ونشر تركي آل الشيخ في حسابه الرسمي عبر “تويتر” فيديو يظهر لحظة الاعتداء على الشخص، معلقاً على المشهد بقوله: “عرفتو لما نقول فيه ناس ما تستحي، هذا نموذج.. وسيتم اتخاذ الاجراء النظامي معه”.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. شاب يسقط مهرج أرضاً وتركي آل الشيخ يتوعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.