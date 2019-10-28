بالفيديو .. شاب يسقط مهرج أرضاً وتركي آل الشيخ يتوعده

صحيفة الخليج الالكترونية

توعّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، باتخاذ الإجراءات النظامية ضد شاب قام بالاعتداء على أحد المهرجين وهو يقدم عروضاً في إحدى الساحات التابعة لمنطقة لفعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ في حسابه الرسمي عبر “تويتر” فيديو يظهر لحظة الاعتداء على الشخص، معلقاً على المشهد بقوله: “عرفتو لما نقول فيه ناس ما تستحي، هذا نموذج.. وسيتم اتخاذ الاجراء النظامي معه”.