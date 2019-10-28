7 قتلى بأمطار غزيرة تضرب شمال شرق السعودية

أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني في السعودية، الاثنين، مقتل 7 أشخاص وأصابة 11 آخرين، بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة حفر الباطن شمال شرق المملكة.
وقال الدفاع المدني في مدينة حفر الباطن، قرب الحدود مع الكويت، إنه قام بإجلاء "16 شخصا وإيواء سبعة أشخاص".
وأفاد الدفاع المدني في بيان بتلقيه 1176 بلاغا بشأن الأمطار الغزيرة، باشر منها 4 حالات لاحتجاز أشخاص وحالة احتجاز مركبة. وذكرت أن 40 مركبة وسبعة منازل تضرروا من السيول.
وقررت السلطات المحلية تعليق الدوام المدرسي في حفر الباطن، الاثنين، بسبب "التغييرات الجوية" والأمطار.
وشهدت السعودية في يناير الماضي سيولا تسببت بها أمطار غزيرة، مما أدى إلى مصرع 12 شخصا، بينهم عشرة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.
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