بدء اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية لحل الأزمة السورية في نوفمبر

قال المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن أعضاء اللجنة الدستورية يبدأون اجتماعهم في نوفمبر، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.
وأضاف بيدرسون، خلال كلمه له نقلتها قناة "سكاى نيوز عربية"، أن هناك اتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة بشأن الإصلاحات الدستورية.
كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، 23 سبتمبر الماضي، وجه بتشكيل اللجنة الدستورية ضمن جهود متواصلة لإنهاء الحرب المستمرة فى سوريا منذ 2011.
وتتألف اللجنة من هيئة موسعة من 150 عضوًا، عين النظام والمعارضة الثلثين مناصفة، بينما اختار المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السوري.
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