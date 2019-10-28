العبادى يطرح مبادرة لحل الأزمة العراقية وأبرز بنودها إقالة الحكومة الحالية

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دعا العبادى فى مبادرته حصل ”الخليج 365” على نسخة منها - لنبذ المحاصصة وتشكيل حكومات مستقلة وكفوءة، حصر السلاح بيد الدولة وتجريم آى كيان مسلح خارجها.
شدد العبادى على ضرورة اصلاح جذري للقضاء وتشكيل محكمة قضائية للفساد من قضاة نزيهين ومستقلين، وتعديل الدستور، واعادة نظر شاملة بسياسات الدولة، واستعادة الهوية والارادة الوطنية.
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