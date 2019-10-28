العبادى يطرح مبادرة لحل الأزمة العراقية وأبرز بنودها إقالة الحكومة الحالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح رئيس الوزراء العراقى السابق حيدر العبادي مبادرة شاملة لحل الأزمة فى العراق تستند إلى عدد من النقاط أبرزها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة، الدعوة لانتخابات مبكرة بقانون نزيه ومفوضية جديدة وأشراف أممى. دعا العبادى فى مبادرته حصل ”الخليج 365” على نسخة منها - لنبذ المحاصصة وتشكيل حكومات مستقلة وكفوءة، حصر السلاح بيد الدولة وتجريم آى كيان مسلح خارجها. Advertisements شدد العبادى على ضرورة اصلاح جذري للقضاء وتشكيل محكمة قضائية للفساد من قضاة نزيهين ومستقلين، وتعديل الدستور، واعادة نظر شاملة بسياسات الدولة، واستعادة الهوية والارادة الوطنية.

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