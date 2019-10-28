شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مؤيدون لرئيس البلاد ينظمون مسيرة داعمة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت أعداد كبيرة من "التيار الوطني الحر" ومؤيدي الرئيس اللبناني ميشال عون، مسيرة في مدينة (جونيه) بمحافظة جبل لبنان، للإعراب عن دعمهم بقوة لرئيس البلاد وتأييدهم له، في حين واصل المتظاهرون تدفقهم على الساحات والميادين بمختلف المحافظات على الرغم من الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد.

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ورفع مؤيدو الرئيس اللبناني ميشال عون أعلام لبنان وصورا له وقاموا بتشغيل مجموعة من الأغاني الوطنية اللبنانية، مؤكدين أنهم يدعمون نهجه الإصلاحي، والدعوة التي أطلقها في خطابه الأخير والتي كان قد أبدى فيها استعداده أن يلتقي بممثلين عن المعتصمين والمتظاهرين وفتح حوار بناء معهم وصولا لحل الأزمة التي يمر بها لبنان.

وأكد مؤيدو "عون" أن الرئيس اللبناني يتبنى منذ أن تبوأ منصبه نهجا إصلاحيا على كافة المستويات فضلا عن إصراره على مكافحة الفساد في كافة مؤسسات الدولة، معتبرين أن التظاهرات التي تشهدها البلاد من 12 يوما تتبنى مطالب معيشية واجتماعية محقة وأنها تمثل ذات منطلقات التيار الوطني الحر ومؤسسه الرئيس ميشال عون.

من ناحية أخرى، تواصل تدفق المتظاهرين على الميادين والساحات رغم هطول الأمطار بغزارة في معظم أرجاء لبنان، للإعراب عن احتجاجهم على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في وجوب رحيل الطاقم السياسي الحاكم وأن يتم تشكيل حكومة من الخبراء المتخصصين (تكنوقراط) لإدارة شئون البلاد والنهوض بها بعيدا عن التجاذبات السياسية وخلافاء الفرقاء السياسيين الحاليين.