شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد بن سعود التميمى محافظا لهيئة الاتصالات بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التليفزيون الرسمى بالمملكة العربية السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية، عين محمد بن سعود التميمي محافظا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

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