مصادر أمنية عراقية: سقوط قذيفتى هاون على معسكر لجنود أمريكيين شمال بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، عن مصادر أمنية عراقية، سقوط قذيفتى هاون على معسكر التاجي حيث يتمركز جنود أمريكيون فى شمال بغداد.

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