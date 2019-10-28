الملك سلمان يأمر بتعيين محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمر ملكى بتعيين محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكرت وكالة " واس" أنه صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 123
التاريخ : 29 / 2 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 74 ) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين الدكتور / محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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