شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية يصل الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم، فى زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذى سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وقد أجريت لرئيس البرازيل مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين .

بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي - الوزير المرافق - ، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري .