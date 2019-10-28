شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يستقبل رئيس الشيشان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم، الرئيس رمضان أحمد قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، الذى يزور المنامة حاليًا لحضور معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى أحدث المستجدات الإقليمية والدولية.
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