شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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وأصدر الديوان الملكي امس بياناً جاء فيه: "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 3 من شهر ربيع الأول 1441هـ حسب تقويم أم القرى".

كما حث البيان "كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".