السودان.. اجتماع تنسيقي بين حكومة "البحر الأحمر" ومزود تركي بالكهرباء

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

عقدت حكومة ولاية البحر الأحمر السودانية، الاثنين، اجتماعا تنسيقيا مع طاقم البارجة التركية لتوليد الكهرباء في بورتسودان شرقي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، بحث الإجتماع الجوانب الإدارية، وقضايا التمويل، ووافق على أن يتم التعامل المباشر مع حكومة الولاية المنوط بها تيسير وتذليل أمر الدفعات بالتنسيق مع وزارة المالية المركزية.

وخلال الاجتماع، أكد والي (حاكم) البحر الأحمر المكلف، اللواء حافظ التاج، التزام حكومة الولاية بمتابعة الدفعات المالية من جانب وزارة المالية المركزية، في إطار جدولة السداد للبارجة التركية لتوليد الكهرباء ببورتسودان، لضمان استقرار الإمداد الكهربائي للمدينة.

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من جانبه، رحب ممثل الشركة التركية للكهرباء مصطفى دنيز، بزيارة الوالي للبارجة، بحسب الوكالة نفسها.

وأشاد دنيز باهتمام حكومة الولاية بقضايا الكهرباء، وجهود الوالي المتواصلة لتذليل قضايا التمويل، مؤكدا استعداد الشركة للتعامل المباشر مع حكومة الولاية في هذا المجال.

وفي مايو/ أيار 2018، بدأت سفينة "قره دينيز باورشيب راؤوف بيه" المملوكة لشركة "كارباورشيب"، بتزويد السودان بالطاقة الكهربائية، في مدينة"بورتسودان" شرقي السودان.

ووقعت شركة "كارباورشيب" الشريكة في مجموعة "قره دينيز" التركية للطاقة، في أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقا مع الشركة السودانية للتوليد الحراري (حكومية)، لتزويد البلاد بالكهرباء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.