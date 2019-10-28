لبنان.. الجميّل يدعو إلى استقالة الحكومة فورًا وتشكيل أخرى حيادية

بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365

دعا رئيس حزب "الكتائب" اللبناني، النائب في البرلمان سامي الجميّل، الإثنين، إلى "تشكيل حكومة حيادية لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والنقدي"، في ظل احتجاجات شعبية متواصلة منذ 12 يومًا.

وحزب الكتائب هو أحد أحزاب المعارضة، وله ثلاثة نواب في البرلمان من أصل 128 نائبًا.

وقال الجميّل، عبر حسابه بـ"تويتر": "وحدها استقالة فورية للحكومة وتشكيل حكومة حيادية من اختصاصيين، ممكن أن ترد ثقة الناس والمجتمع الدولي بالدولة، وبالتالي إنقاذ الوضعين الاقتصادي والنقدي".

وفي وقت سابق الإثنين، حذر رئيس المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة في تصريح لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، من أن اقتصاد لبنان على بعد أيام من الانهيار، في حال استمرت الاحتجاجات.

Advertisements

وبدأت الاحتجاجات، في 17 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ.

وتراجعت الحكومة أمام الاحتجاجات، حيث أقرت في 21 من الشهر الجاري، موازنة 2020 من دون ضرائب جديدة على المواطنين، بجانب اتخاذ إجراءات أخرى، منها خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، لكن المحتجين يصرون على مطالبهم.

ومنذ اليوم الثاني من الاحتجاجات، أُغلقت أبواب معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، على رأسها المؤسسات المصرفية والتعليمية؛ في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون، عبر قطع الطرقات الرئيسية.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.