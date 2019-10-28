الجيش اللبناني يحذر من حساب على "فيسبوك" تابع لـ"الموساد"

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365
حذر الجيش اللبناني، الإثنين، اللبنانيين من حساب على "فيسبوك" قال إنه تابع لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد)، ويرسل طلبات صداقة للبنانيين، بهدف التخابر مع إسرائيل.
وقال الجيش، في بيان، إن عددًا من المواطنين تلقوا طلبات صداقة عبر "فيسبوك" من خلال حساب باسم "Jamal Fa".
وأضاف: "تبين أن الحساب تابع لجهاز مخابرات العدوّ الإسرائيلي، ويعرض فيه مبالغ مالية لكل من يتعامل معه."
ودعا الجيش اللبنانيين إلى "التنبّه وعدم الانجرار وراء هذه المحاولات الهادفة إلى اختراق المجتمع اللبناني، بهدف إشاعة الفوضى وخلق الفتن بين اللبنانيين."
ويجرم قانون لبناني، صدر في 23 يونيو/ حزيران 1955، تواصل اللبنانيين مع إسرائيل.
ويأتي تحذير الجيش في وقت يشهد فيه لبنان منذ 12 يومًا احتجاجات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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