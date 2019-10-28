أنقرة.. وفد عسكري روسي يستكمل مباحثات اليوم الأول حول سوريا

أنقرة/ آينور أكيز/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية التركية، استكمال الوفد العسكري الروسي لمباحثات اليوم الأول من زيارته إلى العاصمة أنقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، الإثنين، أن الوفد العسكري الروسي قدم إلى أنقرة من أجل تخطيط الأنشطة المقرر إجراؤها في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في مدينة سوتشي بخصوص سوريا.

وأضافت أن الوفد الروسي استكمل أعماله لليوم الأول من الزيارة، والمباحثات ستتواصل غدًا.

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وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.



واستضافت سوتشي، الثلاثاء، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من 10 نقاط، حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.