بأمر الملك .. التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله , أمر ملكي : بتعين الدكتور / محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة. انشر الخبر :

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