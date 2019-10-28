إصابة شخصين بإطلاق نار على مسجد بفرنسا

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكَّنت السلطات الفرنسية من توقيف شخص؛ أطلق النار على مسجد في مدينة بيون جنوبي البلاد؛ ما أدى لوقوع جريحَيْن.
ووفق ما ذكرته سكاي نيوز، فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن سيارة جرى إحراقها تزامنًا مع إطلاق النار على المسجد في منطقة “بيرينيس أتلانتيك”.
وأكدت الشرطة أن مُطلق النار رجل مُسن في الرابعة والثمانين من عمره! وهو مرشح سابق عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في سنة 2015. وقد اعتُقل بالقرب من منزله بعد الحادث الذي وقع خلاله انفجار صغير، يُعتقد أنه من عبوة بنزين، أُشعلت فيها النار بالقرب من المسجد.
إلى هذا، وفي غضون ذلك، لم تتضح ملابسات حادث إطلاق النار في البلد الأوروبي الذي سبق له أن سجَّل حوادث كراهية عدة.
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