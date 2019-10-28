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الريال خارج نطاق الخدمة في الميركاتو الشتوي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قالت صحيفة آس المدريدية إن نادي قرر عدم إبرام صفقات خلال الميركاتو الشتوي في يناير.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، قرر عدم تعزيز صفوف الفريق، وتأجيل مفاوضات النادي مع لاعبي الوسط، الدنماركي كريستيان إريكسن، والهولندي فان دي بيك، والفرنسي بول بوغبا.

وأوضحت أن بيريز لا يرغب في إهدار الوقت والمال خلال سوق الانتقالات المقبلة، فلن يلجأ للسوق إلا في حالة الضرورة القصوى، مثل تعرض أحد اللاعبين لإصابة طويلة، أو رحيل أحد اللاعبين بشكل غير منتظر.

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