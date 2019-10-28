صحيفة الخليج الالكترونية أظهر مقطع فيديو متداول، وثقته كاميرا مراقبة، اليوم الاثنين، سطو مسلح بمحل تموينات بالدمام . وظهر في الفيديو أحد اللصوص وهو يحمل سكيناً ويقوم بتهديد البائع داخل محل التموينات بحي ابن خلدون بالدمام . و أجبر اللص البائع على فتح صندوق الكاشير وأخذ ما فيه من نقود ، وفر هاربا. انشر الخبر :

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. لص يهدد بائع محل بسكين ويسرق الكاشير بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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