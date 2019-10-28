التعليم تصدر ضوابط نقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، تعميمًا حول ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة 1441 هـ.

وشكلت الوزارة لجنة تختص بالنظر في طلبات نقل المعلمين والمعلمات، حيث يتم التقدم إليها عبر الخطوات التالية: الدخول إلى برنامج (عين لخدمات المعلم) ورفع الطلب إلكترونيًا، التقدم إلى قائد المدرسة لاستكمال إجراءات رفع الطلب إلكترونيًا، متابعة المستفيد لإجراءات الطلب عن طريق البرنامج.

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وكشف التعميم الحالات التي تندرج تحت الظروف الخاصة وهي: الحالات الطبية مثل مرض المعلم أو المعلمة، مرض أحد الأبناء، مرض زوجة المعلم أو زوج المعلمة، أو مرض والد المعلم أو المعلمة، مرض والدة المعلم أو المعلمة.

كما تضمن الحالات الاجتماعية مثل: المعلم أو المعلمة الوحيد (وحيد الأم الأرملة، وحيد الأم المطلقة)، وفاة والد أو والدة المعلم أو المعلمة، وفاة زوج المعلمة أو زوجة المعلم، طلاق المعلمة، أو سجن زوج المعلمة أو والدة المعلمة غير المتزوجة أو والد المعلم، سجن والد المعلم أو والد المعلمة غير المتزوجة.

وكذلك في حالات العنف الأسري، أو ذوو شهداء الواجب.