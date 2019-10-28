طرح تذاكر ديربي جدة إلكترونياً

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صحيفة الخليج الالكترونية
طرحت، اليوم الاثنين، تذاكر مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، المقرر خوضه يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله.
وتأتي استضافة الأهلي للاتحاد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما طرح موقع مكاني تذاكر ديربي جدة
يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، أما الاتحاد فيمتلك 9 نقاط في المركز الحادي عشر.
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