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وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة المياه الوطنية، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض، للجنسين، وذلك بمسمى محلل نظم تقنية المعلومات.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاملا لدرجة البكالوريوس أو مايعادلها في نظم الأعمال، فيما لا يشترط توفر خبرة.

يشار إلى أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي:هنـــــــــا.

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