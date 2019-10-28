المخابرات المصرية تجمع قيادات أجهزة الاستخبارات العربية والأوروبية في القاهرة

نظم جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة، اليوم الاثنين، لقاء المائدة المستديرة لأجهزة الاستخبارات العربية والأوروبية على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن.
وحضر الاجتماع عدد من رؤساء وقيادات أجهزة الاستخبارات العربية، والإفريقية، والأوروبية، لمناقشة التحديات والتهديدات الإقليمية العابرة للحدود وفي منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا، وسبل مواجهتها.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس الأحد، عددا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليا بالقاهرة.
وضم الوفد، فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
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