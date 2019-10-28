مقتدى الصدر يدعو لانتخابات مبكرة في العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر طالب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الاثنين بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية. وكانت كتلة الصدر التي حلت في المركز الأول في انتخابات العام الماضي وساعدت في وصول تحالف عبد المهدي الهش للسلطة، قالت يوم السبت إنها ستتحول للمعارضة إلى أن يتم الوفاء بمطالب المحتجين المناوئين للحكومة.

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