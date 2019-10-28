ولي عهد أبوظبي يلتقي طلابا إثيوبيين وآريتريين









اسماء السيد - أبوظبي: استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، طلابا أثيوبيين وأريتيريين يتلقون تعليمهم في جامعات دولة الإمارات على نفقة الدولة الخليجية.

وقال خلال اللقاء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية "نحرص على توفير البيئة التعليمية للطلبة المتميزين لمساعدتهم وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم العلمية".

وحث الطلاب على "أهمية الاستفادة من هذه الفرص والمبادرات والجد والمثابرة للوصول إلى المستوى العلمي الذي يطمحون إليه".

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ولعبت الإمارات الراغبة بالتقرب من دول القرن الافريقي ومنطقة شرق افريقيا المطلة على البحر الأحمر، دور الوسيط برفقة السعودية في سياق التوصل إلى اتفاق سلام منتصف 2018 بين اثيوبيا وجارتها اريتريا.

وتمتلك الإمارات قاعدة عسكرية في مرفأ عصب الإستراتيجي في اريتريا.

وكانت اثيوبيا أعلنت في يونيو 2018 عن التزام الامارات بضخ 3 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي، بالأخص عبر استثمارات.

وفي مارس 2018 وقّع العملاق الإماراتي، شركة موانىء دبي العالمية، اتفاقاً مع جمهورية أرض الصومال المعلنة ذاتياً واثيوبيا المحرومة من منفذ على البحر، بشأن تطوير ميناء بربرة في أرض الصومال.