مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" ينطلق الثلاثاء في رياض









اسماء السيد - الرياض: يشارك مدراء تنفيذيون ماليون كبار وقادة سياسيون وأقطاب الاستثمار من دول مختلفة في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي ينطلق الثلاثاء في الرياض.

ويستمر مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" حتى الخميس ويُطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" تيمنا بمؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا.

وتنطلق النسخة الثالثة من هذا الحدث الذي يهدف إلى إبراز المملكة كوجهة استثمار ديناميكية، بمشاركة رؤساء أكبر المصارف العالمية وشركات إدارة الأصول وصناديق استثمار عالمية.

ومن أبرز المشاركين في المنتدى الذي يحمل اسم "دافوس في الصحراء"، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو، وتعد كل من الهند والبرازيل في طليعة "الأسواق الناشئة".

ويلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابا في المؤتمر، وقادة أربع دول أفريقية أيضا، بحسب جدول أعمال المؤتمر.

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كما أنّ وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين سيقود وفدًا أميركيًا بارزًا يضم جاريد كوشنير، صهر الرئيس الاميركي دونالد ترمب ومستشاره.

ويشارك كوشنير في جلسة خاصة للحديث عن مستقبل الولايات المتحدة.

ومن بين الحاضرين والمتحدثين هذا العام، الرؤساء التنفيذيون لكل من "بلاك ستون" وسوفت بانك. وسيشارك مسؤولون كبار من مصارف أميركية عملاقة، بينها "جي بي مورغن" و"بانك اوف اميركا"، في المؤتمر، ويعمل المصرفان على مشروع طرح نسبة من أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو للاكتتاب العام.

وورد في اللائحة أيضا حضور رؤساء الصناديق السيادية لكل من الكويت والإمارات وسنغافورة وروسيا.

وسيتم بحث مواضيع متنوعة في المؤتمر من مستقبل الاقتصاد العالمي والاستثمارات إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والرياضة والفضاء والترفيه.