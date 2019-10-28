المرصد: اشتباكات عنيفة بين الجيش السورى والمسلحين الموالين لأنقرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكر المرصد أنه "تزامنت الاشتباكات مع قصف واستهداف متبادل، حيث شنت الفصائل السورية هجمات بإسناد من طائرات مسيرة تركية على الجيش السوري و"قسد"، موضحا أن الاشتباكات تتركز على محور "باب الخير وأم عشبة ودردا"، وأنها أعقبت استيلاء الفصائل أمس على قرية "تل ذياب" التي أعلنت دمشق دخول قواتها إليها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري عن عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، خلال الشهر الحالي، التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري ينص على انتشار جيش النظام على طول الحدود مع تركيا للتصدي لهجوم أنقرة والفصائل السورية الموالية لها، وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي، مثل: "عفرين" في شمال غربي حلب.
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