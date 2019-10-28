شكرا لقرائتكم خبر عن كوزموس إنرجى تحقق اكتشافا كبيرا للغاز فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كوزموس إنرجى للتنقيب عن النفط والغاز، اليوم، الاثنين، إنها حققت أحد أكبر اكتشافات الغاز الطبيعى فى السنوات الأخيرة فى المياه قبالة ساحل موريتانيا، حيث ترى إمكانية استخراج 50 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وفي ضوء الاكتشاف بالبئر أوكرا-1، قالت كوزموس إنها قررت مد الجدول الزمني لبيع جزء من حصتها في المنطقة للعام المقبل.

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وقال الرئيس التنفيذي لكوزموس آندرو إنجليس في بيان "يقدم أوكرا-1، الذي نعتقد أنه أضخم اكتشاف للهيدروكربونات في المياه العميقة في العالم حتى الآن هذا العام، مزيدا من الأدلة على الجودة العالمية لحوض غاز موريتانيا".

والمنطقة قبالة موريتانيا وجارتها السنغال في غرب أفريقيا من أكثر الأحواض التي تحظى باهتمام في العالم فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز وجذبت استثمارات من شركات مثل وودسايد إنرجي الأسترالية وبي.بي.

وكمية الغاز التي من المحتمل أن تحويها المنطقة تعادل حوالي 8.9 مليار برميل من المكافئ النفطي، مما قد يجعلها إحدى أكبر اكتشافات النفط والغاز في العالم منذ اكتشاف إيني الإيطالية حقل ظهُر للغاز الذي يحوي 30 تريليون قدم مكعبة قبالة مصر عام 2015.