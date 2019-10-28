شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الاتحاد السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الاتحاد السويسرى أولى ماورر. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال المباحثات استعراض الفرص المتاحة للتعاون بين المملكة وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

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